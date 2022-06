Tunisie Telecom : Le ministère des Technologies de la Communication annonce la clôture du projet des zones blanches 

Le Ministère des technologies de la communication annonce la clôture de son projet « les zones blanches » qui entrait dans le cadre du Plan National Stratégique « Tunisie Digitale 2020 », ce projet pilote sur le plan national s’inscrit dans l’optique d’une société de l’information et de la communication pour tous, en généralisant l’accès réseau et la connectivité haut débit sur les zones privées de cette couverture.

Tunisie Telecom, étant l’opérateur qui a remporté l’appel d’offres national lancé par le ministère en 2017, a été chargé de couvrir en haut débit les zones blanches. Un projet financé par le Fonds de Développement des Communications avec une enveloppe globale de 38 millions de dinars.

Ainsi, Tunisie Télécom a réussi à couvrir des zones blanches représentant 94 secteurs répartis sur 47 délégations dans 15 gouvernorats et assurer ainsi l’accès, à plus de 164 écoles, 59 centres de santé de base et 180 000 habitants.

A cet effet, le ministère des technologies de la communication a organisé une visite sur le terrain ; à la zone blanche de Zmertène dans la délégation de Mareth au gouvernorat de Gabès pour évaluer la performance réseau, le débit de l’internet et l’étendue du réseau mobile dans cette zone.

Messieurs Nizar Ben Neji le ministre des Technologies de la communication et Lassâad Ben Dhiab le Président Directeur- Général de Tunisie Télécom ont ainsi visité l’école primaire et le centre de santé de base de Zmertène ainsi que le lycée secondaire de Matmata Aljadida où ils ont procédé aux tests débit sur place et par la même occasion à la distribution des outils informatiques qui permettront aux élèves une meilleure maîtrise et intégration à l’environnement technologique qui évolue rapidement.

Un représentant de l’Instance Nationale des Télécommunications a mesuré à l’école primaire Zmerten, le débit atteint en live, il a été très concluant avec un résultat de débit descendants dépassant les 42 Mb/s.

M. Nizar Ben Neji le ministre des Technologies de la communication a félicité Tunisie Télécom pour la finalisation du programme de couverture des zones blanches, dans les délais ; contribuant aux efforts nationaux visant à instaurer la digitalisation et la démocratisation de l’accès à l’information et à la création d’une dynamique économique dans les différentes régions.

M. Lassâad Ben Dhiab a souligné : « Nous sommes heureux aujourd’hui du travail accompli par Tunisie Télécom pour la couverture des zones blanches en dépit de toutes les difficultés. Je tiens à remercier toutes les équipes intervenantes à ce projet grandiose et complexe. Cela ne fait que renforcer l’engagement responsable de Tunisie Telecom, l’opérateur toujours présent, impliqué et investi pour la noble cause ».

Par la même occasion, le ministre des Technologies de la communication a remis un prix à M. Lassâad Ben Dhiab pour le féliciter quant aux efforts déployés par Tunisie Télécom pour l’achèvement de ce projet.

