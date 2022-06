Tunisie-TIF 2022 : Najla Bouden pointe les obstacles à l’investissement

En dépit des réalisations, les indicateurs d’investissement sont toujours en-deçà des capacités dont dispose la Tunisie et de ses aspirations, a admis la cheffe du gouvernement, Najla Bouden à l’ouverture de la 20e édition du Tunisian Investment Forum (TIF) qui se tient les 23 et 24 juin à Tunis.

Pour Mme Bouden, cette situation est expliquée par les difficultés de la période de transition démocratique, le retard accusé dans la mise en œuvre des réformes nécessaires, ainsi que la complexité des procédures administratives, la difficulté d’accès au financement, la faiblesse de l’efficience logistique, en plus de l’instabilité du système fiscal et de la non-conformité des législations de changes par rapport aux évolutions économiques et financières mondiales.

Mme Bouden a rappelé que l’Etat a veillé à doter l’investissement d’une dimension horizontale au sein du processus de réformes, tout en garantissant l’équilibre entre l’urgent et le nécessaire sur le court terme et le structurel et le profond sur le moyen et le long terme.

Rétablir la confiance des acteurs économiques

La cheffe du gouvernement a rappelé, dans ce cadre, que son équipe a pris un certain nombre de mesures visant à rétablir la confiance des acteurs économiques, à préserver le tissu institutionnel et à développer le climat des affaires. Elle a cité notamment le renforcement des liquidités des institutions financières et la facilitation de l’accès au financement pour maintenir les activités et les emplois.

Il s’agit, également, de la redynamisation de l’investissement via l’adoption de mesures spécifiques pour booster l’investissement privé, notamment en ce qui concerne les startups et les énergies renouvelables.

Mme Bouden a en outre évoqué l’encouragement du partenariat public privé (PPP), l’amélioration des cadres juridique et réglementaire régissant les affaires.

Concernant le court et le moyen terme, elle a rappelé que le gouvernement a élaboré un programme national de réformes pour garantir la stabilité économique et financière, et ce, à travers un certain nombre de mesures dans le cadre d’une nouvelle approche.

Libérer l’initiative et préserver la concurrence

L’objectif est de libéraliser l’initiative, d’instaurer les fondements d’une concurrence loyale, de soutenir la solvabilité du secteur financier, de développer la performance et l’efficacité du secteur public et de soutenir l’inclusion sociale, a-t-elle expliqué.

Mme Bouden s’est dit par ailleurs satisfaite de l’annonce, le 22 juin, du Fonds monétaire international (FMI) au sujet de démarrage, au cours des prochaines semaines, des négociations portant sur la mise en place d’un nouveau programme de prêt.

Cette annonce, a-t-elle ajouté, démontre la crédibilité et le réalisme du programme gouvernemental et représente un indicateur de confiance.

La cheffe du gouvernement a mis l’accent sur les opportunités d’investissement offertes, ajoutant que le gouvernement est penché sur l’identification d’une liste de projets qui seront soumis au secteur privé.

Ces projets couvrent plusieurs secteurs stratégiques, à savoir les énergies renouvelables, la valorisation des déchets, l’économie verte, l’économie bleue et les services liés à l’économie numérique.

Mme Bouden a mis l’accent sur la nécessité de travailler davantage sur la restauration de la confiance des investisseurs, la clarification de la vision et la libération de l’initiative, ajoutant que ce forum constitue une opportunité pour présenter les grands chantiers de réforme.

Le TIF 2022 célèbre sa 20e édition ainsi que la 50e année de la promulgation de la loi d’avril 1972 relative au régime offshore qui a permis de renforcer la présence des investissements étrangers, les exportations et de souligner le rôle de plateforme de la Tunisie dans le pourtour euro-méditerranéen.

L’objectif est de mettre en lumière les dernières avancées portant sur l’environnement d’affaires et présenter, grâce à des témoignages d’opérateurs, les activités prioritaires qui font de la Tunisie une base de développement innovante et pérenne pour les entreprises internationales.

Il est à rappeler que cette 20e édition devait se dérouler en juin 2021, mais a été reportée en raison de la pandémie de Covid-19.

D’après Tap.