Vague de chaleur en Tunisie : Des températures nocturnes en hausse, atteignant… 38°C !

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé, aujourd’hui, lundi 27 juin 2022, que la vague de chaleur se poursuit, en Tunisie, avec des températures nocturnes dépassant les moyennes saisonnières de plus de dix degrés.

Ainsi les températures varieront, cette nuit, entre 25 et 32 °C dans les régions côtières et entre 32 et 38°C dans les régions de l’intérieur du pays, ajoute l’INM, en ajoutant que la mer sera agitée près des côtes et au sud du pays.

Rappelons que les températures ont dépssé, aujourd’hui, les normales saisonnières, de 7 à 12 degrés et que l’on a enregistré, à Médenine, une température record de… 47,8°C.

Le temps sera, cependant, légèrement «plus frais» à partir de demain dans la plupart des régions, et en particulier au centre et au nord du pays.

