Tunisie-Canicule : Température record enregistrée à Médenine

La Tunisie fait face à une vague de chaleur avec des températures dépassant les normales saisonnières, de 7 à 12 degrés. Et c’est à Médenine que l’on a enregistré ce lundi 27 juin 2022, une température record de 47,8°C.

C’est ce qu’a annoncé l’Institut national de la météorologie (INM) en rappelant que cette même ville avait enregistré un record le 29 juin 2021, avec 47,5°C.

Cette nuit, les températures seront également supérieures à la normale dans tout le pays et varieront entre 25 et 32°C près des côtes et entre 32 et 38°C ailleurs, indique encore l’INM.

Y. N.