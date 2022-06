Tunisie : Ooredoo inaugure son Centre d’expérience doté des dernières tendances technologiques

Ooredoo Tunisie a organisé hier, lundi 28 juin 2022, une cérémonie d’inauguration de son nouveau centre d’expérience «Ooredoo Experience Center», situé à côté du siège social de l’opérateur, au Lac 2, à Tunis, en présence de plusieurs responsables de l’entreprise, dont son directeur général, Mansoor Rashid Al Khater.

Par Cherif Ben Younès

Plusieurs machines fonctionnant avec les toutes dernières tendances technologiques dans le monde, et faisant notamment appel à la réalité virtuelle et à l’intelligence artificielle, sont exposées dans ce centre.

Celui-ci a également la particularité de permettre à des petites et moyennes entreprises (PME) et des startups, dans le domaine de la technologie, partenaires d’Ooredoo, de présenter leurs réalisations innovantes.

«Un centre unique en Tunisie»

Lors de son allocution, Mansoor Rashid Al Khater s’est félicité de cette nouvelle expérience offerte par Ooredoo aux Tunisiens et a espéré qu’elle leur plaira, les invitant, par ailleurs, à ne pas hésiter à faire part de leurs avis, remarques et critiques.

Noaman Ben Abdessalem, chief Business & wholesale officer chez Ooredoo, a également été présent et a souligné, dans une déclaration accordée à Kapitalis, que le nouveau centre d’expérience d’Ooredoo a été volontairement accessible à l’écosystème partenaire ainsi qu’à celui des stratups, étant donné qu’il est «unique» en Tunisie.

«Souvent, dans l’univers de la technologie, on entend parler de centres d’expérience autour de l’innovation, disponibles dans plusieurs endroits du monde, mais ces expériences ont rarement été accessibles aux Tunisiens», a ajouté le responsable, sous-entendant que grâce à Ooredoo, cela est désormais chose faite.

«A titre d’exemple, détaille-t-il, tout à l’heure, j’ai joué une partie de ping-pong (grâce à un équipement disponible dans le centre, ndlr) en usant de la réalité virtuelle. [D’autres machines] font appel à la réalité augmentée ou à l’Internet des objets ou à l’intelligence virtuelle.»

M. Ben Abdessalem a, par ailleurs, indiqué qu’Ooredoo cherche, à travers ce nouveau centre d’expérience à ce que sa clientèle, particulièrement les entreprises clientes, vive l’expérience de la technologie très évoluée et l’expérimente.

«Aujourd’hui, les Tunisiens ne vont pas vers la technologie. C’est la technologie qui vient vers eux»

«[Philosophiquement,]cela signifie que nous, en tant que Tunisiens, n’allons pas vers la technologie, mais que c’est elle qui vient vers nous. Cela est notamment très important sur le plan économique», a-t-il développé.

De son côté, Mahmoud Hattab, responsable des partenariats chez la startup Swiver (qui développe un logiciel de gestion commerciale et de facturation), a affirmé, à Kapitalis, qu’Ooredoo croit dans les startups et les entreprises tunisiennes.

«Notre partenariat avec Ooredoo va permettre aux PME de profiter d’un pack qui comporte le logiciel Swiver et les services wifi et de téléphonie Ooredoo, dans une seule facture et un guichet unique. Une offre qui sera disponible dans ce nouveau centre et toutes les boutiques Ooredoo», a expliqué le jeune entrepreneur.