Tunisie : La BNA estime que la digitalisation des services bancaires est une «obligation»

Arbia Alaya, DGA support et transformation digitale au sein de la Banque nationale agricole (BNA), est revenue, cette semaine, lors d’un entretien accordé à Express FM, sur l’importance de la digitalisation des services bancaires en Tunisie et les mesures futures qu’il faut prendre dans cette optique.

La responsable a expliqué qu’aujourd’hui, la digitalisation n’est plus un choix, mais une obligation, et que la banque qui rate ce virage rate, par la même occasion, tout son développement.

«Partant de cette idée, nous avons tout d’abord pensé qu’il fallait mettre en place une équipe de veille technique et concurrentielle afin de suivre l’évolution de la digitalisation», a-t-elle ajouté, estimant que la digitalisation des services bancaires mène à contribuer à l’économie du pays et à renforcer l’inclusion financière.

«Avec le Mobile paiement, et plus tôt le mBanking et l’eBanking, nous avons franchi le premier pas dans cette optique, et maintenant nous visons la signature électronique et l’eKYC. D’ailleurs, je pense que la Banque centrale et les banques tunisiennes doivent ensemble travailler pour la réalisation de ce double-objectif. Cela permettra notamment à des personnes qui ne sont pas en Tunisie de bénéficier de nos services», a-t-elle développé.

En somme, selon Mme Alaya, il faut digitaliser les services bancaires dès le premier contact avec le client, à l’ouverture de son compte.

Elle a également souligné que cela passe, au-delà de l’aspect technique, par la réglementation juridique et celle de la Banque centrale.

