Tunisie : le Concours des co-entrepreneurs sélectionne 10 projets

Une dizaine de projets d’entreprises sur 30 idées de projets soumis par les organisations professionnelles agricoles (OPA) de la région du nord-ouest de, la Tunisie (Béja, Jendouba, Kef et Siliana) et du centre-ouest (Kairouan, Kasserine et Sidi Bouzid) ont été présélectionnés dans le cadre de la première phase du Concours des co-entrepreneurs.

«Organisé par la GIZ, l’agence de coopération internationale allemande, en partenariat avec le ministère tunisien de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche (MARHP), la première édition de ce concours, qui s’inscrit dans le cadre du Projet d’économie agricole durable (Pead), est dédié aux sociétés mutuelles de services agricoles (SMSA) et aux groupements de développement agricole (GDA) opérant dans les deux filières de l’olivier et de l’amandier», a déclaré, mercredi 29 juin 2022 à l’agence Tap, le chef des opérations du projet Pead à la GIZ, Igor Vinchi.

Le responsable a ajouté, en marge d’une réunion tenue à Tunis, que le concours vise à promouvoir l’inclusion économique et financière des petits et moyens agriculteurs tunisiens, en renforçant la gouvernance interne des organisations paysannes, en développant leurs services afin de répondre aux demandes des leurs membres ainsi que l’établissement de partenariats d’affaires durables avec les acteurs du marché.

L’idée des Co-entrepreneurs est d’inciter les OPA à proposer des idées de projets réalisables accompagnés d’un business plan bancable. Elle profitera grandement aux agriculteurs et les aidera, avec le soutien de la GIZ et de ses partenaires, à concrétiser ces idées.

