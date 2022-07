Tunisie : La BNA réaffirme son engagement pour la culture et inaugure son Club de musique

La Banque nationale agricole BNA qui a été sacrée meilleure banque RSE de l’année 2022, a organisé hier, jeudi 30 juin, une cérémonie à l’auditorium Théâtre by BNA en présence de différentes personnalités politiques, l’occasion de réaffirmer son engagement socio-économique responsable et son intérêt pour les arts et la culture.

La ministre des Affaires culturelles, la ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Séniors, la Ministre des Finances, le Ministre de l’Education, le Gouverneur de la BCT et les anciens Directeurs Généraux et Directeurs Généraux Adjoints de la BNA étaient présents hier à l’auditorium Théâtre by BNA pour célébrer la consécration de la banque comme meilleure banque RSE de l’année 2022.

La cérémonie a été l’occasion, entre-autres, d’inaugurer une salle de sport et un nouveau club de musique équipé des dernières technologies sonores, et d’annoncer l’aménagement d’un nombre de Jardins d’enfants publics dans les zones intérieures du pays.

« Défendant son statut de banque citoyenne, la vision de la BNA est de favoriser l’intérêt des générations futures et de placer les préoccupations sociales, environnementales et économiques au cœur du plan de développement. », indique le communiqué de la BNA.

F.B