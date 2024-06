Les Assurances Comar distinguées aux CRS Awards 2024

Les Assurances Comar ont remporté le prix de L’initiative prometteuse RSE dans son secteur lors du concours CRS Awards 2024, qui distingue les entreprises les plus engagées sur le chemin de la durabilité.

Le concours CRS Awards 2024 a été organisé à l’occasion de la 3e édition du Forum international de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) qui s’est tenu à Hammamet, les 23 et 24 mai 2024, sous le thème «Une rentabilité durable, la nouvelle équation de performance de l’entreprise », et a rassemblé les acteurs clés de la RSE afin de partager des expériences et de promouvoir des pratiques durables.

Cette distinction est une reconnaissance des efforts continus des Assurances Comar dans le domaine de la RSE depuis 1986 par la promotion de l’athlétisme en Tunisie en organisant le Marathon Comar de Tunis-Carthage, accompagné depuis 3 ans par une action de reboisement des forêts ayant permis de planter 93 400 arbres à ce jour dans diverses régions de la Tunisie.

«Ceci en plus de notre démarche citoyenne engagée intégrant les principes fondamentaux du développement durable et dont les impacts sont significatifs et positifs», ajoutent les Assurances Comar dans un communiqué, se disant très honorées par cette reconnaissance.