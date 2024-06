Tunisie : la Conect lance «Les Jeudis RSE»

Conformément à la mission qu’elle s’était donné à sa création au lendemain de la révolution de 2011, la Confédération des entreprises citoyennes tunisiennes (Conect) s’engage de plus en plus fermement dans le renforcement du rôle citoyen des entreprises.

Dans ce cadre, la Conect a lancé une série d’ateliers appelés «Les Jeudis RSE» pour sensibiliser et préparer les entreprises exportatrices aux exigences du Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACB) et les orienter vers la Certification responsabilité sociale des entreprises (RSE) qu’elle a mise en place récemment.

Ces ateliers, destinés aux chefs d’entreprise et à leurs collaborateurs en charge de la démarche RSE, offrent un cadre d’apprentissage et d’échange essentiel.

En adoptant la RSE, les entreprises s’engagent à respecter des normes élevées de responsabilité sociale et environnementale, promeuvent le développement durable, renforcent leur réputation et fidélisent leurs clients, tout en créant de la valeur à long terme pour toutes leurs parties prenantes.

Ces sessions fourniront des outils et des connaissances pratiques pour améliorer la performance sociale et environnementale des entreprises, leur permettant de répondre aux défis actuels et futurs tout en renforçant leur compétitivité sur le marché mondial.

Les ateliers se tiendront le 6 juin 2024 à Tunis, le 13 juin à Sousse, le 20 juin à Sfax et le 27 juin à Bizerte.

D’après Tap.