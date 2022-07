Tunisie : Al-Karama rejette le projet de la nouvelle constitution et appelle au boycott du référendum

Le parti islamiste Al-Karama a annoncé, sans surprise, son opposition au projet de la nouvelle constitution, tout en appelant les Tunisiens à boycotter le référendum du 25 juillet.

Dans un communiqué, Al-Karama estime que ce projet représente une insulte au peuple tunisien, qui s’est révolté, s’est opposé au pouvoir unique et a renversé le régime imposant l’obéissance au président de la république et l’exécution de ses ordres sans avis ni position, tout en affirmant que la seule constitution légitime est celle de 2014, écrite par l’Assemblée des représentants du peuple et avec la volonté du peuple.

Al-Karama (dont Makhlouf était le porte-parole à l’Assemblée avant sa dissolution) a également alerté les Tunisiens contre les dangers du projet, de ce qu’il qualifie de coup d’État, citant notamment «les autorités judiciaires et législatives présentées dans la nouvelle constitution de simples fonctions de l’exécutif».

«Nous réitérons notre appel à tous les Tunisiens honorables à boycotter le référendum, dont les résultats sont connus d’avance», lit-on encore dans le communiqué du parti Al-Karama qui a également appelé «l’élite politique opposée au coup d’État à s’unir et à renoncer aux calculs idéologiques que l’Histoire a révélés inadaptés aux peuples libres aspirant à un avenir meilleur»….

Y. N.