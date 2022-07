Tunisie : La BNA fête son prix de meilleure banque RSE en 2022

Ayant obtenu le prix de meilleure banque en termes de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) en 2022, décerné par le Forum International de la RSE à l’occasion du Trophée «Tunisia RSE Awards 2022», la Banque nationale agricole (BNA) a organisé une cérémonie, jeudi 28 juin 2022, au Théâtre by BNA, dans le siège social de l’établissement.

Par Cherif Ben Younès

En plus de célébrer cette concrétisation et de réaffirmer jamais son engagement socio-éco-responsable, la BNA a fêté, par la même occasion, sa nouvelle salle de sport et son club de chant.

Le club de chant, qui est dédié au personnel de la banque, vient renforcer la vision et la conception du modèle d’entreprise que la BNA souhaite bâtir, à savoir «le management par la confiance». Quant à la salle de sport, elle offre aux collaborateurs de la banque la possibilité de dépenser leur énergie et de bénéficier de l’effet positif de l’effort physique.

Un club de chant et une salle de sport inaugurés

«Deux actions qui demeurent un levier solide initié par la BNA pour soutenir et contribuer à la concrétisation des ODD 3 et 8 respectivement “santé et bien-être” – “travail décent et croissance économique”.», affirme la BNA.

Un autre événement important a eu lieu lors de ce rendez-vous, à savoir la signature d’une convention entre la BNA et le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, portant sur le parrainage de la banque de 5 établissements de jardins d’enfants publics situés, respectivement, au Kef, Tozeur, Kairouan, Kebili et Tataouine.

La cérémonie a notamment connu la présence de Mondher Lakhal, directeur général de la BNA, Marouane Abassi, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Sihem Boughdiri Nemssia, ministre des Finances, Hayet Ketat Guermazi, ministre des Affaires Culturelles, Fathi Sellaouti ministre de l’Education, Amel Moussa Belhaj, ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, et Nejia Gharbi, présidente du Conseil d’administration de la banque.

Lors de son allocution, M. Lakhal a présenté les grands axes de la stratégie RSE de la banque en revenant, notamment, sur les précédentes actions entreprises tant sur le plan culturel, sportif, social, environnemental ou encore éducatif.

A cet effet, il a réaffirmé l’engagement continu et inconditionnel de la BNA pour soutenir le secteur de l’éducation, et ce, notamment à travers la signature de la convention précitée avec le département gouvernemental dédié à l’enfance.

Avec le ministère de l’Enfance, la BNA parraine 5 jardins d’enfants publics

«Tout en se référant à l’ODD 4- Éducation de qualité, la BNA aspire à travers ce parrainage à fournir à la jeunesse tunisienne un cadre agréable et propice à l’apprentissage dès leur plus jeune âge. L’objectif étant de garantir l’accès à toutes et à tous à une éducation équitable, gratuite et de qualité à travers toutes les étapes de la vie, car l’éducation est un droit humain fondamental et une force pour le développement durable et le développement de la société qui a besoin de l’éducation pour doter tous les individus des connaissances, des compétences et des valeurs nécessaires pour leur permettre de vivre dans la dignité, de se construire une vie et de contribuer à l’essor continu de la société tunisienne», souligne la banque.

Mondher Lakhal a également rendu hommage aux anciens directeurs généraux de la banque, dont certains ont été présents à la cérémonie.

La présidente du Conseil d’administration de la BNA, Nejia Gharbi, a, de son côté, remercié tous les cadres de la banque, la direction générale et les membres du Conseil d’administration, «qui ont œuvré pour que la BNA ait un rôle de premier plan et important dans le domaine de la RSE», en espérant que l’avenir de la banque soit au moins aussi radieux que son présent.

(Avec communiqué)