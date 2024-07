Croissance de la valeur de l’écosystème tunisien des startups

La valeur de l’écosystème des startups tunisiennes a connu une croissance de 205% du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2023, par rapport à la période précédente (1er juillet 2019- 31 décembre 2021), selon le Global Startup Ecosystem Report 2024 (GSER2024) publié par Startup Genome et le Global Entrepreneurship Network.

Selon la Caisse des dépôts et consignations (CDC), a indiqué, vendredi 19 juillet 2024, que ce rapport a été publié lors de la London Tech Week. «Entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2023, l’écosystème entrepreneurial tunisien a généré une valeur de 241 millions de dollars. Cela représente une augmentation de 205% par rapport à la période précédente», a-t-il affirmé. «C’est un indicateur fort du dynamisme du paysage de l’innovation en Tunisie. La valeur de l’écosystème se mesure par la qualité des sorties (opérations par lesquelles un ou plusieurs actionnaires sortent du capital d’une entreprise) et par la valorisation des startups», ajoute la CDC dans son commentaire de ce rapport qui met également en avant la vitalité et le potentiel des startups tunisiennes.

Les secteurs de l’IA, du Big Data et de l’analyse, des sciences de la vie et de l’économie bleue sont mis en avant pour leur densité de talents, leurs ressources de soutien et leurs activités de démarrage actives.

Destination de choix pour les startups

Des initiatives telles que le programme Women Call, Startup Act 2.0 et la nouvelle plateforme d’inscription des travailleurs indépendants en Tunisie présentent des raisons impérieuses pour les startups de considérer la Tunisie comme une destination de choix.

La CDC a souligné son rôle crucial dans le développement de cet écosystème, aux côtés de Smart Capital, chargé de mettre en œuvre le Fonds de Fonds Anava du fonds Innova Tech. Il a rappelé le projet Startups et PME innovantes, financé par la Banque mondiale, visant à accroître l’accès au financement et à soutenir la croissance à travers Anava dédié aux startups et le fonds InnovaTech dédié aux PME innovantes.

Ces initiatives comprennent également un soutien aux écosystèmes et aux entreprises pour améliorer l’entrepreneuriat, la gestion de projet et le renforcement des capacités.

A cet égard, la directrice générale du CDC, Nejia Gharbi, a souligné l’importance de ces initiatives pour stimuler l’innovation et la croissance économique en Tunisie, indiquant que le soutien financier et structurel apporté par le CDC crée non seulement un environnement propice aux startups locales mais attire également des investisseurs internationaux.

En favorisant un écosystème dynamique et résilient, ces initiatives favorisent la création de nouvelles opportunités d’emploi et l’émergence de solutions innovantes adaptées aux défis locaux et mondiaux, a-t-elle ajouté.

L’engagement du CDC va au-delà du financement. Il comprend des programmes de mentorat, des ateliers de formation et l’accès à un vaste réseau de partenaires et d’experts, a-t-elle souligné.

Partage des connaissances et meilleures pratiques

L’associé directeur de Startup Genome, Stephan Kuester, a déclaré qu’«avec une croissance de 205 % de la valeur de l’écosystème tunisien, nous sommes fiers de collaborer avec ces entités pour soutenir les startups locales. L’intégration de la Tunisie dans notre réseau mondial d’innovateurs favorise davantage le succès grâce au partage des connaissances et des meilleures pratiques.»

La Tunisie se démarque dans plusieurs classements régionaux de la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord (Mena), se positionnant comme un acteur clé de l’écosystème des startups, comme Mena Ecosystem in Affordable Talent, qui mesure la capacité à recruter des talents technologiques à des coûts compétitifs, et le Top 10 Mena Ecosystem in Funding, qui évalue l’innovation à travers le financement initial et l’activité des investisseurs.

Le classement comprend également le Top 15 des écosystèmes Mena en termes de talent et d’expérience, le top 15 des écosystèmes Mena en termes de rapport qualité-prix, le top 15 des écosystèmes Mena en termes de performance et le top 20 des écosystèmes Mena en termes de connaissances.

Le rapport mondial sur l’écosystème des startups 2024 s’appuie sur l’expérience mondiale, le plus grand ensemble de données de startups créées par l’IA et des instruments exclusifs développés au cours de plus d’une décennie de recherche dans plus de 55 pays. Il offre des informations et des recommandations approfondies aux dirigeants publics et privés sur la promotion de communautés de startups prospères, qui sont des moteurs essentiels de la création d’emplois et de la croissance économique.

Le Global Startup Ecosystem Report (GSER) 2024 analyse les données de plus de 4,5 millions d’entreprises réparties dans plus de 300 écosystèmes d’innovation entrepreneuriale. Il fournit des informations actualisées et détaillées sur les tendances mondiales des startups et classe les 40 principaux écosystèmes mondiaux et les écosystèmes émergents, avec un classement régional.

D’après Tap.