BNA : Convention avec le ministère de la Famille pour la réhabilitation de plusieurs jardins d’enfants publics

La BNA, meilleure Banque RSE 2022, réaffirme son engagement continu et inconditionnel pour soutenir le secteur de l’éducation, à travers la signature d’une convention avec le Ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées portant sur la réhabilitation de 5 jardins d’enfants publics situés, respectivement, au Kef, Tozeur, Kairouan, Kebili et Tataouine.

Tout en se référant à l’ODD 4 du pacte mondial des Nations Unies- Éducation de qualité- la BNA aspire à travers ce parrainage à fournir à la jeunesse tunisienne un cadre agréable et propice à l’apprentissage dès leur plus jeune âge.

Communiqué