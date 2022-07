Le poème du dimanche : «Ils cassent le monde» de Boris Vian

Né en 1920, à ville d’Avray (France), Boris Vian, est poète, parolier, romancier, critique, musicien et chanteur, auteur de théâtre. Un talent fulgurant et foisonnant d’audacieuse inventivité.

Connu surtout pour son poème «Le déserteur», son œuvre, qui touche presque tous les genres de la création. C’est un vrai défi, audacieux, sombre, aux tons libres, jusqu’à la provocation qui a emmené l’auteur vers des ennuis avec la justice.

L’écriture de Vian est un riche laboratoire linguistique avec innovations et permissions.

Ingénieur centralien de formation, l’écrivain est débordant d’inventivité. Il décède en 1959 à Paris.

«Cantilènes en gelée», textes et chansons, 1970.

A la mémoire de Mohamed Rahmouni, de l’Université de Tunis, qui le premier m’avait parlé de Boris Vian, il y a bien longtemps.

Tahar Bekri

Ils cassent le monde

En petits morceaux

A coups de marteau

Mais ça m’est égal

Ca m’est bien égal

Il en reste pour moi

Il en reste assez

Il suffit que j’aime

Une plume bleue

Un chemin de sable

Un oiseau peureux

Il suffit que j’aime

Un brin d’herbe mince

Une goutte de rosée

Un grillon de bois

Ils peuvent casser le monde

En petits morceaux

Il en reste assez pour moi

Il en reste assez

J’aurai toujours un peu d’air

Un petit filet de vie

Dans l’obel un peu de lumière

Et le vent dans les orties

S’ils me mettent en prison

Il en reste assez pour moi

Il suffit que j’aime

Cette pierre corrodée

Ces crochets de fer

Où s’attarde un peu de sang

Je l’aime, je l’aime

La planche usée de mon lit

La paillasse et le châlit

La poussière de soleil

J’aime le judas qui s’ouvre

Les hommes qui sont entrés

Qui avancent, qui m’emmènent

Retrouver la vie du monde

Et retrouver la couleur

J’aime ces longs montants

Ce couteau triangulaire

Ces messieurs vêtus de noir

C’est ma fête et je suis fier

Je l’aime, je l’aime

Ce panier rempli de son

Où je vais poser ma tête

Oh, je l’aime pour de bon

Il suffit que j’aime

Un petit brin d’herbe bleue

Une goutte de rosée

Un amour d’oiseau peureux

Ils cassent le monde

Avec leurs marteaux pesants

Il en reste assez pour moi

Il en reste assez, mon cœur.

Je voudrais pas crever, Ed. Jean Jacques Pauvert, 1962 ; 10/18, 1972.