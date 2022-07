Moncef Boukthir présente ses condoléances à l’Aesat suite au décès d’un étudiant sénégalais

L’Association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie (Aesat) a remercié, ce mardi 5 juillet 2022, via un communiqué, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir, pour avoir présenté «ses condoléances les plus attristées» à l’égard de la communauté estudiantine de l’Afrique subsaharienne en Tunisie.

«Suite au décès de notre étudiant de nationalité sénégalaise, Ousseynou Sagna, que nous portons tous dans notre cœur, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir a tenu à présenter ses condoléances les plus attristées à l’égard de notre grande communauté estudiantine en Tunisie . Nous tenons à le remercier pour sa grande attention portée à l’endroit des larmes de tristesse de notre grande famille Aesat», lit-on dans le communiqué de l’association.