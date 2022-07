Tunisie : Le taux d’inflation atteint les 8,1%

La taux d’inflation en Tunisie poursuit sa montée. En juin 2022, il a été de 8,1%, après avoir été de 7,8% en mai, 7,5% en avril, 7,2 % et en mars, selon l’Institut national de la statistique (INS).

Cette hausse s’explique principalement par l’accélération du rythme des augmentations des prix des produits alimentaires (9,5% contre 8,2% en mai), des prix des meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer (9,7% contre 8,4% en mai), et des prix du produits de loisirs et de culture (6,3% contre 5,5% en mai).