Tunisie : L’Isie présente le bulletin de vote pour le référendum du 25 juillet

L’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) a publié, dans la soirée de ce lundi 4 juillet 2022, le modèle du bulletin de vote pour le référendum du 25 juillet.

Le bulletin présente une seule question écrite en deux langues (arabe & français): «Approuvez-vous le projet de la nouvelle constitution de la République tunisienne ?», à laquelle les électeurs devront répondre en cochant une des cases « Oui » ou « Non ».

«L’électeur devra choisir une seule réponse», précise-t-on dans le bulletin.

Rappelons que plusieurs parties et partis ont officiellement appelé au boycott, notamment le PDL, Attayar, Al-Karama, AL-Massar ou encore, Amal wa enjaz récemment fondé par Abdellatif Mekki.

D’autres, en revanche, comme Afek Tounes ont demandé aux citoyens de se rendre en masse aux urnes pour voter contre le projet de la constitution alors que Mouvement Echaab a appelé à voter en faveur de la nouvelle constitution et que la centrale syndicale (UGTT) a finalement laissé le libre choix de vote à ses adhérents.

Notons aussi que Sadok Belaid, le président de la Commission nationale consultative pour la nouvelle constitution, a renié le projet en écrivant dans une lettre ouverte, dans laquelle on peut notamment lire : «En ma qualité de coordinateur de la Commission nationale consultative, et après concertation avec mon ami, Amin Mahfoudh, et avec son accord, je déclare avec regret et en pleine conscience de la responsabilité envers le peuple tunisien, qui aura la dernière décision dans ce domaine, que la Commission est totalement innocente du projet que le président a proposé au référendum national», a-t-il notamment écrit en affirmant que «le texte publié par la présidence de la république présente de graves dangers et écueils»

Y. N.