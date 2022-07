Tunisie : Hafedh Gharbi démissionne du parti Attayar

Le membre du bureau politique et ancien président du conseil national du Courant démocrate (Attayar), Hafedh Gharbi, a annoncé, ce mercredi 6 juillet 2022, sa démission du parti, via un post Facebook.

«J’ai pris cette décision il y a quelque temps face aux divergences fondamentales sur de nombreuses positions et décisions politiques, ainsi qu’à des problèmes de communication liés à la rationalisation du discours politique objectif et sobre, et à des problèmes organisationnels liés à la participation, à la structuration et aux mécanismes de prise de décision», a-t-il expliqué.

«Devant l’absence d’une formule consensuelle favorisant l’action participative et établissant un dialogue civil, raisonnable et serein répondant aux enjeux de la scène et aux nécessités de son évolution vers l’enracinement de ces valeurs dans la transition démocratique, j’ai décidé de me retirer. La politique, ce sont des visions, des idées et une éthique, ainsi que des méthodes, un travail et des pratiques.», a-t-il conclu.

