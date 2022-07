Tunisie-tennis : Pourquoi une victoire de Ons Jabeur à Wimbledon est-elle possible ?

Après avoir gagné, hier, mardi 5 juillet 2022, son match de quart de finale de Wimbledon, face à la Tchèque Marie Bouzkova, la championne tunisienne de Tennis Ons Jabeur affrontera, en demi-finale du célèbre tournoi londonien, l’Allemande Tatjana Maria, jeudi 7 juillet, vers 13h30. Une qualification en finale est tout à fait possible… Voire une victoire historique en finale, le samedi 9 juillet, jour de l’Aïd el Kébir ! Pourquoi est-ce possible ?

Par Samir Gharbi

Au prochain tour (demi-finale), la Tunisienne Ons Jabeur, 27 ans, n°2 au classement mondial ATP, affrontera l’Allemande Tatjana Maria, 34 ans, 103e rang.

Les deux femmes, qui sont amies dans la vie privée, ont joué trois matchs : 2 gagnés par Ons, contre 1 par Tatjana :

– le 1er en 2014, à l’US Open (New York) : Ons a perdu le 1er set 0-6 avant de gagner les deux sets suivants 7-5 et 7-6;

– le 2e en 2017, au tournoi de Linz (Autriche) : Ons a perdu en deux sets 1-6 et 4-6;

– le 3e en 2018, au tournoi de Pékin (Chine) : Ons a gagné en deux sets : 6-4 et 6-1.

Les deux joueuses ont, jusqu’à présent, été éliminées aux tours préliminaires : Ons avec 4 participations à Wimbledon (entre 2012 et 2021) et Tatjana avec 9 participations (entre 2007 et 2019).

C’est dire que la demi-finale du 7 juillet va être passionnante : chacune va faire son maximum pour gagner et réaliser le rêve de toute tenniswomen : accéder à la finale du tournoi le plus vieux du monde.

Pour y arriver, chacune a fait un parcours sans faute depuis le début de ce tournoi de Wimbledon le 27 juin :

Tatjana a battu successivement, notamment Maria Sakkari, l’une des favorites du tournoi:

Au 1 er tour : Astra Sharma, 136 e rang, 26 ans, Australie;

tour : Astra Sharma, 136 rang, 26 ans, Australie; Au 2 e tour : Sorana Cirstea, 32 e rang, 32 ans, Roumanie;

tour : Sorana Cirstea, 32 rang, 32 ans, Roumanie; Au 3 e tour : Maria Sakkari, 5 e rang, 26 ans, Grèce;

tour : Maria Sakkari, 5 rang, 26 ans, Grèce; Au 4 e tour : Jelena Ostapenko, 17 e rang, 25 ans, Lettonie;

tour : Jelena Ostapenko, 17 rang, 25 ans, Lettonie; En ¼ de finale : Jule Niemeier, 97e rang, 22 ans, Allemagne.

Ons a battu successivement :

Au 1 er tour : Mirjam Bjorklund, 125 e rang, 23 ans, Suède;

tour : Mirjam Bjorklund, 125 rang, 23 ans, Suède; Au 2 e tour : Katarzyna Kawa, 132 e rang, 29 ans, Pologne;

tour : Katarzyna Kawa, 132 rang, 29 ans, Pologne; Au 3 e tour : Diane Parry, 77 e rang, 19 ans, France;

tour : Diane Parry, 77 rang, 19 ans, France; Au 4 e tour : Elise Mertens, 31 e rang, 26 ans, Belgique;

tour : Elise Mertens, 31 rang, 26 ans, Belgique; Au ¼ de finale : Marie Bouzkova, 66e rang, 23 ans, Tchéquie.

Si elle l’emporte le 7 juillet, la championne tunisienne aura à affronter en finale, le 9 juillet, une joueuse moins bien classée qu’elle. Son adversaire potentielle joue sa qualification ce jour 6 juillet. Ce sera l’une de ces quatre :

Simone Halep, 18 e rang, 30 ans, Roumanie;

rang, 30 ans, Roumanie; Amanda Anisimova, 25 e , 20 ans, Etats-Unis;

, 20 ans, Etats-Unis; Elena Rybakina, 23 e , 23 ans, Kazakhstan;

, 23 ans, Kazakhstan; Ajla Tomljanovic, 44e, 29 ans, Australie.

Bref, si elle parvient, lors des deux prochains matchs, à sortir son meilleur tennis, dont elle nous a éblouis au cours de ses dernières rencontres à Berlin puis à Wimbledon, rien ni personne ne pourra empêcher Ons Jabeur d’inscrire son nom dans la longue liste des vainqueurs du célèbre tournoi du grand chelem, le premier de sa carrière. Et elle aura encore quelques années de grand tennis pour viser plus haut, plus loin, et pourquoi pas la 1ère place du tennis féminin mondial ?

Ons a beaucoup travaillé ces dernières années, avec le sérieux, la rigueur et l’abnégation nécessaires pour mériter une telle consécration, et inscrire définitivement son nom dans l’histoire du tennis mondial, et pas seulement comme étant «la première tenniswomen arabe et africaine à atteindre le plus haut niveau», comme on le dit souvent.