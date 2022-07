Petite histoire du mouton berbère tunisien «émigré» aux Etats-Unis (vidéo)

A l’occasion de l’Aid El-Kébir, ou fête du sacrifice du mouton dans les pays islamiques, célébré aujourd’hui, samedi 9 juillet 2022, l’ambassade des États-Unis à Tunis a souhaité bonne fête aux Tunisien(nne)s en diffusant une vidéo à propos d’une race de mouton unique aux Etats-Unis appelée «American Tunis sheap» et de son histoire au pays de l’oncle Sam !

L’histoire du mouton tunisien aux Etats-Unis a commencé en 1799, lorsque, à l’occasion d’un premier accord de coopération entre Tunis et Washington, le bey Hamouda Pacha à envoyé un cadeau au président George Washington, consistant en une dizaine de moutons berbères, qui n’ont pas tardé à faire souche sur tout le territoire américain.

Les éleveurs yankees, séduits par les qualités de cette race sobre et qui s’adapte rapidement à toutes les conditions, ont développé son élevage au point qu’au milieu du XIXe siècle, elle était devenue la race de mouton la plus célèbre et la plus prisée aux Etats-Unis, pour la qualité de sa viande et de sa laine, jusqu’à la guerre civile de 1861-1865, où elle a failli disparaître.

Après la guerre, le mouton berbère (ou barbarine) originaire de Tunisie a continué à se développer et en 1992, il a été classé par les organisations américaines spécialisées dans la préservation des races animales comme une race à protéger et aujourd’hui, beaucoup d’éleveurs dans 35 Etats américains sont fiers de contribuer à cette effort de préservation.

I. B.

Vidéo.