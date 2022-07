Affaire Nama Tounes : Hamadi Jebali comparaîtra cette semaine devant la chambre d’accusation

La chambre d’accusation chargée des affaires terroristes à la cour d’appel de Tunis a fixé une séance la semaine prochaine pour examiner l’appel formé par le ministère public contre la décision du juge d’instruction au pôle judiciaire antiterroriste de maintenir l’ancien Premier ministre Hamadi Jebali et d’autres prévenus en liberté conditionnelle, dans l’affaire de l’association caritative Nama Tounes.

Le Parquet du Pôle judiciaire antiterroriste avait fait appel de la décision du juge d’instruction et exigé son annulation et l’émission de mandats de dépôt contre les prévenus, et c’est ce que devra trancher la chambre d’accusation au milieu de la semaine prochaine.

Rappelons que le lundi 27 juin dernier, Hamadi Jebali a été transféré de l’hôpital Habib Thameur au Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, où le juge d’instruction chargé d’instruire l’affaire de Nama Tounes, qui a décidé de le maintenir en état de liberté.

Rappelons également que le Parquet du Pôle judiciaire anti-terroriste avait autorisé, la semaine dernière, des agents de l’Unité centrale de la lutte anti-terroriste de Bouchoucha à garder Jebali à la disposition des enquêtes sur des soupçons de blanchiment d’argent impliquant plusieurs membres de l’association Nama Tounes.

Rappelons que plusieurs dirigeants du parti islamiste Ennahdha sont cités dans cette affaire, dont le président du mouvement, Rached Ghannouchi, son fils Mouadh, et son gendre Rafik Bouchlaka. Plusieurs autres de leurs proches sont dans le collimateur des enquêteurs.

