L’Institut tunisien des études stratégiques avertit sur la situation alimentaire nationale

L’Institut tunisien des études stratégiques (ITES) a averti que les données nationales sur la situation alimentaire au cours des six premiers mois de cette année indiquent une détérioration significative du pouvoir d’achat du citoyen tunisien, en plus d’une augmentation très importante du déficit de la balance alimentaire, en raison, notamment de la guerre russo-ukrainienne.

La note de l’institut indique que si aucune action urgente n’est entreprise, la situation se détériorera davantage au cours du second semestre de 2022 et en 2023.

En prévoyant trois scénarios possibles, l’ITES suggère une analyse approfondie de la situation de la sécurité alimentaire en 2022-2023.

Le premier scénario est le tendanciel, qui consiste au maintien des efforts actuels en matière de sécurité alimentaire.

Le deuxième est le souhaitable, et il consiste à entreprendre des actions et des initiatives volontaristes pour réduire l’impact de la crise russo-ukrainienne sur la sécurité alimentaire.

Enfin, le scénario dramatique signifierait un impact plus fort de ladite crise, en plus de facteurs climatiques défavorables et un échec de l’implication des agriculteurs.

C. B. Y.