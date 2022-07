Affaire Nama Tounes : Les accusés, dont Hamadi Jebali, maintenus en liberté

Le dirigeant islamiste Samir Dilou avocat de son état a indiqué, dans la soirée de ce jeudi 14 juillet 2022, que la chambre de mise en accusation a rejeté, pour vice de forme, l’appel interjeté par le parquet suite à la décision du juge d’instruction de maintenir en liberté les accusés dans l’affaire Nama Tounes.

Parmi les accusés dans cette affaire, on compte l’homme d’affaires Adel Daâdaâ et aussi l’ancien chef du gouvernement nahdhaoui Hamadi Jebali, qui seront maintenus en attendant la suite de l’enquête.

On notera aussi que Hamadi Jebali, qui avait été arrêté puis libéré pour raisons médicales, a été opéré hier et qu’il est en convalescence.

Rappelons aussi que le chef du parti islamiste Ennahdha Rached Ghannouchi, a été convoqué,en tant qu’accusé, par le juge d’instruction au Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme chargé de l’affaire de cette association suspecté de blanchiment d’argent et de financements étrangers suspects.

Plusieurs dirigeants islamistes et des membres de leurs familles sont visés par cette enquête et que sur demande du juge d’instruction près le pôle judiciaire antiterroriste, un avis a été adressé,le 5 juillet, aux banques et à la Poste tunisienne, par la Commission tunisienne des analyses financières (Ctaf) en vue de geler leurs comptes et avoirs.

Y. N.