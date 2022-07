Tunisie : la TIA annonce une reprise des investissements au 1er semestre de 2022

Une quinzaine de projets d’investissement d’un coût supérieur à 15 millions de dinars tunisiens (MDT) chacun et d’une valeur de 2 231,1 MDT ont été déclarés à la Tunisian Investment Authority (TIA) au 1er semestre 2022, en hausse de 280% par rapport à la même période de 2021. A lui seul, un projet de cimenterie va être réalisé avec un coût substantiel de 950 MDT en mars 2022.

Hors cette opération, les investissements déclarés jusqu’à fin mai 2022 ont augmenté de 118%, selon les données TIA au 30 juin.

Les investissements déclarés devraient créer 4 295 emplois. Ils se répartissent entre 9 projets de création (64%) d’une valeur de 834,01 MDT et 3 016 nouveaux emplois et 5 projets d’extension (36%) d’une valeur de 447,88 MDT et 979 nouveaux emplois.

Le volume des investissements générés par les opérations de création est nettement supérieur à celui des opérations d’extension, ce qui représente un signe positif par rapport à la nature des investissements déclarés.

Les projets d’investissement déclarés couvrent les secteurs de l’industrie (7 d’une valeur de 500,77 MDT et 3 021 nouveaux), de l’agriculture (1 d’une valeur de 51,4 MDT et 103 nouveaux emplois), des énergies renouvelables (2 d’une valeur de 315,84 MDT et 68 nouveaux emplois), les services (3 d’une valeur de 319,09 MDT et 603 nouveaux emplois) et le tourisme (1 de 94 MDT et 200 nouveaux emplois).

Une analyse plus détaillée des investissements industriels déclarés révèle des parts importantes de projets dans les industries mécaniques et électriques (61 %) suivies par le secteur des industries alimentaires (35 %).

D’autre part, le secteur des industries mécaniques a la plus grande part (88%) en termes de création d’emplois.

Sur l’ensemble des projets déclarés, 6 fonctionnent sous le régime totalement exportateur avec un investissement global de 379,32 MDT avec 2 838 nouveaux emplois attendus et 8 projets sont déclarés sous le régime non total exportateur avec un coût d’investissement de 901,78 MDT et prévu 1 157 nouveaux emplois.

Les 14 projets d’investissement signalés couvrent 12 gouvernorats. Dont 21% sont situés dans les zones de développement local d’une valeur de 382,66 MDT avec 702 nouveaux emplois attendus, soit 18% du nombre total d’emplois à créer.

Parmi les projets d’investissements déclarés au TIA au cours des 6 premiers mois de 2022, 9 comportent une participation étrangère pour un coût d’investissement de 970,5 MDT, soit 71% des investissements déclarés (3 323 nouveaux emplois).

Les projets d’Intérêt National (PIN : coût d’investissement >=50 MDT ou emplois >=500) représentent 64% du nombre de projets déclarés avec un volume d’investissement global de 1 041,33 MDT, soit 81% des investissements déclarés globaux. Ces projets devraient générer 3 519 emplois, soit 88 % du nombre total d’emplois déclarés.

D’après Tap.