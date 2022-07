Référendum : L’Association tunisienne des femmes démocrates porte plainte contre l’Isie

L’association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) a porté plainte contre l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), auprès du tribunal administratif, en dénonçant notamment «des failles ayant porté atteinte au processus électoral»

C’est ce qu’a indiqué l’ATFD, ce vendredi 15 juillet 2022 sur sa page Facebook, sachant que l’association avait déjà exprimé son opposition au projet de la nouvelle constitution et en appelant au boycott du référendum prévu le 25 juillet.

L’ATFD estime que le projet de la nouvelle constitution comporte des régressions sur différents plans, citant l’Etat civil, la citoyenneté, la parité, l’égalité complète et effective, tout en déplorant «la supression des instances constitutionnelles relatives aux médias, à la justice, à la lutte contre la corruption et aux droits de l’Homme en tant que référence de régulation indépendante» et l’absence de la séparation des pouvoirs ainsi que tout contrôle sur le président de la république, qui dans cette nouvelle constitution s’offre le pouvoir absolu.

Dans une déclaration commune avec une trentaine d’autres Ong et associations, l’ATFD avait aussi exprimé sa profonde inquiétude quant au recul des droits démocratiques et humains dans ledit projet, tout en appelant «à l’ouverture d’un véritable dialogue national participatif pour mener à bien des réformes constitutionnelles respectueuses de la dignité des tunisiennes et tunisiens et répondant à leurs aspirations à la liberté, l’égalité et la justice sociale».

Y. N.