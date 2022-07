Championnat d’Afrique de Taekwondo : Khalil Jendoubi décroche l’or et se hisse à la 3e place mondiale

Le champion tunisien Mohamed Khalil Jendoubi a remporté, ce dimanche 17 juillet 2022, la médaille d’or au Championnat d’Afrique de Taekwondo, maintenant ainsi son titre de champion d’Afrique pour la 3e année consécutive.

Khalil Jendoubi (-28 kg) qui venait de décrocher, en juin dernier, l’argent au Grand Prix de Rome et qui a été décoré des insignes de commandeur de l’Ordre tunisien du Mérite, après avoir remporté le 24 juillet 2021 l’argent aux JO de Tokyo, vient également de gagner 40 points supplémentaires.

Ces points gagnés grâce à sa victoire au championnat d’Afrique lui permettront de grimper à la 3e place mondiale ( dans sa catégorie) en août prochain, se réjouit la Fédération tunisienne de Taekwondo : «A cette occasion, le Président de la Fédération, Mohamed Ghannam, adresse en son nom et au nom du Bureau de la Fédération ses plus chaleureuses félicitations à Khalil Jendoubi et souhaite également du succès au autres membres de l’équipe pour demain 🇹🇳».

Y. N.