La startup tunisienne Akhili parmi les 6 lauréats d’Emerging Mediterranean 2022

Akhili, projet porté par la jeune entrepreneure tunisienne Lamia Chouk, fait partie des six startups sélectionnées par le programme Emerging Mediterranean 2022, basé à Marseille, en France.

Akhili a développé une application mobile & web spécialisée dans les consultations et soins psychologiques, et qui permet de réserver et de suivre sa séance en ligne, tout en garantissant l’anonymat des patients.

«Ahkili, qui signifie « raconte-moi » est né pour faciliter l’accessibilité à la santé en Tunisie. Notre startup a un impact social indéniable. Nous avons une maîtrise parfaite de la culture orientale, ce qui représente une barrière difficile à tous concurrents. Notre application est disponible et fonctionnelle. On veut démocratiser l’accès aux soins psychologiques et au bien-être mental», explique Lamia Chouk.

« Plus prometteuses les unes que les autres, départager nos startups finalistes a été un choix difficile. Cependant, les six startups lauréates suivantes se sont Garini, projet de plateforme en ligne porté par Nadir Kassoul, spécialisé dans la réservation des places de parking en Algérie; Abjad limited (Libye), projet de plateforme de e-learning, porté par Abdulrahman Zurghani, qui utilise l’intelligence artificielle pour préparer les étudiants à leurs examens; Viable Ways Corp (Maroc), projet porté par Yahya Lougaghi, pour le suivi en temps réel des productions agricoles et d’optimisation des ressources; Sasa Plast (Mauritanie), projet porté par Cheikhna Coulibaly, dédié à la fabrication des pavés de rue à partir de déchets plastiques ; et Green Algeria, startup portée par Kheira Bensaissa, qui propose une installation pour particuliers transformant leurs déchets organiques en gaz combustible.

Ces six startups lauréates remportent un package complet comprenant : un accompagnement technique personnalisé via des sessions de mentorat individuel, un push de visibilité et un accompagnement média, une intégration au programme du Social & Inclusive Business Camp, une prise en charge de la venue de la startup à Marseille pour participer au Sommet Emerging Valley, le 29 novembre prochain, un full pass pour ce Sommet, un plaidoyer continu pour la Tech For Good incarné par Emerging Mediterranean au travers de sa stratégie de “Do-Tank”, ainsi qu’une bourse de 5 000 euros.

Samir Abdelkrim, fondateur d’Emerging Mediterranean a déclaré : «Face aux urgences que nos sociétés doivent relever aussi bien d’un point de vue géopolitique, que climatique ou social, les startups à impact n’ont jamais autant été aussi pertinentes. L’énergie, la mobilité, l’éducation, la santé, l’agriculture, le respect de la biodiversité, l’économie sociale et solidaire ou encore l’entrepreneuriat féminin sont des thématiques cruciales qui vont être au cœur de ces challenges. Cela est d’autant plus vrai pour la région Méditerranée qui peut être le berceau de co-innovations multiples et duplicables mondialement grâce à ses coopérations entre la Rive Nord et la Rive Sud. Nous sommes fiers de contribuer à l’essor de ces nouvelles économies grâce à Emerging Mediterranean. L’intérêt croissant des communautés de la Méditerranée pour notre programme nous conforte dans la nécessité de soutenir cet entrepreneuriat.»

I. B.