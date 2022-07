Salma Mouelhi élue première vice-présidente de la Fédération arabe de tennis

Salma Mouelhi, présidente de la Fédération tunisienne de tennis (FTT), a été élue première vice-présidente de la Fédération arabe de tennis (FAT), lors de son assemblée générale tenue dimanche 17 juillet 2022 à Koweït-City.

Salma Mouelhi a obtenu 18 voix sur un total de 18 représentants de fédérations ayant le droit de vote. Son mandat se poursuivra jusqu’en 2026.

Outre les qualités intrinsèques de Mme Mouelhi et de sa connaissance du monde du tennis, son élection doit aussi beaucoup au succès du tennis tunisien, illustré par les récentes performances de Ons Jabeur, la première arabe et africaine à avoir la seconde place du classement WTA et à jouer une finale du tournoi de Wimbledon.

I. B.