Tunisie : Bassem Trifi (LTDH) affirme qu’il votera «non» au référendum

L’avocat et vice-président de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH), Bassem Trifi, a indiqué qu’il ne peut pas voter «oui» au référendum du 25 juillet qui va porter sur le projet de constitution proposé par le président de la république, Kaïs Saïed.

Trifi a, notamment, expliqué, dans une déclaration accordée ce mardi 19 juillet 2022, à Mosaïque FM, ce choix par le fait que la Cour constitutionnelle n’est pas indépendante dans sa composition actuelle.

Et d’ajouter que plusieurs membres de la LTDH partagent son opinion et adopteront la même position que lui, soulignant que ce qui est énoncé dans le projet de constitution est incompatible avec la charte de la ligue depuis 1977, et avec les chartes et traités internationaux.

Trifi a, d’autre part, regretté le fait que la rédaction du projet de constitution a été menée de manière unilatérale, «car il n’y avait aucune confiance dans le processus participatif promis par le président de la république», at-il affirmé.

C. B. Y.