Films Femmes Méditerranée : le festival qui célèbre les voix des femmes

Le festival Films Femmes Méditerranée (FFM) revient à Marseille pour sa 19ᵉ édition, du 29 novembre au 6 décembre 2024. Fidèle à son engagement, ce festival célèbre les voix féminines du pourtour méditerranéen, en offrant une programmation riche et engagée qui met en lumière des œuvres puissantes et singulières.

Djamal Guettala

Le FFM est une tribune unique en Europe pour les réalisatrices et leurs créations. Il met en avant des films qui explorent des problématiques sociales, politiques et culturelles propres à la Méditerranée, tout en donnant la parole à des femmes engagées dans leurs récits, où l’intime se mêle à l’Histoire.

Pour cette 19ᵉ édition, le festival proposera 40 films, longs et courts-métrages, entre drames, comédies et documentaires. Il aura des rencontres et des débats centrés sur la place des femmes dans le cinéma et les sociétés méditerranéennes, ainsi qu’une leçon de cinéma animée par le duo Caroline Poggi et Jonathan Vinel, figures du cinéma indépendant, et un focus sur Fatima Sissani, réalisatrice connue pour ses œuvres explorant la mémoire et l’identité.

Une programmation diversifiée et captivante

La soirée d’ouverture, prévue le 30 novembre, mettra à l’honneur ‘‘Misericordia’’ d’Emma Dante, une œuvre poignante sur les relations humaines et les luttes sociales.

La soirée de clôture, le 6 décembre, présentera ‘‘Vingt dieux’’ de Louise Courvoisier, un premier long-métrage acclamé à Cannes dans la catégorie Un Certain Regard.

Le FFM est bien plus qu’un événement cinématographique. C’est une véritable célébration des talents féminins et des voix trop souvent marginalisées. À travers des œuvres engagées, le FFM offre un regard unique sur les réalités de la Méditerranée, tout en stimulant la réflexion et les échanges.