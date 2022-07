Ons Jabeur honorée par les autorités régionales de Sousse

Une cérémonie en l’honneur de la championne tunisienne de tennis Ons Jabeur a été organisée, ce mercredi 20 juillet 2022, au siège du gouvernorat de Sousse.

Le gouverneur de Sousse Nabil Ferjani a reçu la championne de tennis, qui était accompagnée de son père, Ridha Jabeur, à l’occasion d’une cérémonie à laquelle ont également pris part des responsables, à l’instar du secrétaire générale du gouvernorat, du premier délégué, du délégué de Sousse ainsi que du délégué régional à la jeunesse et des sports.

A cette occasion, le gouverneur a félicité l’héroïne qui a honoré le sport tunisien et hissé le drapeau de la Tunisie à l’échelle internationale, en rappelant qu’Ons Jabeur, une fierté pour la jeunesse et la femme tunisienne, avait accédé cette année à la finale du tournoi de Wimbledon, devenant la première joueuse du continent Africain à aller aussi loin dans un tournoi du Grand Chelem.

Le gouverneur a de ce fait salué les performances et les accomplissement de la championne tunisienne, qu’il a qualifié d’héroïne, tout en rappelant que sa famille l’a toujours soutenue et encouragée et en lui souhaitant d’aller encore de l’avant pour être couronnée de titres internationaux et continuer à briller.

Y. N.