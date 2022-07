Tennis : Ons Jabeur n’a pas remporté la finale de Wimbledon mais… elle a tout gagné !

La joueuse de tennis tunisienne Ons Jabeur n’est pas parvenue à s’imposer, ce samedi 9 juillet 2022, face à la Kazakhe Elena Rybakina lors de la finale de Wimbledon. La championne tunisienne n’a pas remporté son 1er Grand Chelem, mais ce n’est que partie remise et par son parcours exceptionnel, celle que ses compatriotes surnomment «la ministre du bonheur» a écrit une nouvelle page d’histoire du tennis tunisien et africain.

Après avoir gagné le premier set (6-3), ce samedi, Ons Jabeur s’est inclinée face à son adversaire pour les deux derniers (2-6/ 2-6), et c’est finalement Elena Rybakina qui a remporté ce tournoi londonien.

La championne tunisienne n’a certes pas remporté Wimbledon, mais elle a écrit l’Histoire et a tout gagné, à commencer par l’amour et l’estime de ses compatriotes qu’elle a fait vibrer tout au long de la compétition et à qui elle a offert des moments d’émotions et de bonheur.

Aussi, en se qualifiant à la finale, Ons Jabeur qui est 2e au classement mondial, est devenue la première joueuse du continent Africain à aller aussi loin dans un tournoi du Grand Chelem dans l’ère Open.

Sans oublier que la championne nationale de 27 ans, qui avait remporté le tournoi de Birmingham en juin 2021, premier titre WTA de sa carrière, est devenue en mai dernier, la première joueuse arabe titrée en WTA 1000, en remportant le tournoi de Madrid.

Ons Jabeur, un modèle et une inspiration, porte-drapeau du tennis tunisien a fait parler de la Tunisie partout dans le monde et a conquis le cœur des Tunisiens.

Femme admirable, joueuse talentueuse et pleine de volonté, elle est une véritable fierté et nous ne pouvons que la féliciter et la remercier pour tout ce qu’elle a offert à son pays et à ses compatriotes, la remercier pour la joie qu’elle leur a procuré en cette période Ô combien difficile !

Yûsra Nemlaghi