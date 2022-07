Au cœur de Tunis, Tunisie Télécom rend hommage à Ons Jabeur

De retour en Tunisie après huit mois d’absence – engagements professionnels obligent -, la championne tunisienne, Ons Jabeur, a eu l’hommage qu’elle mérite. D’abord de la part de la présidence de la république, qui l’a décorée jeudi, puis grâce à la cérémonie organisée en son honneur, ce vendredi 15 juillet 2022, à Tunis, par son sponsor officiel, Tunisie Télécom.

Par Cherif Ben Younès

L’opérateur de télécommunications national a, en effet, permis à la joueuse de tennis classée 5e mondiale d’être en contact direct avec son public, au Théâtre municipal et à ses alentours, lors d’une cérémonie ayant pour thème «CélébrOns».

C’est donc dans une ambiance festive que des centaines de Tunisiens se sont rassemblés à l’avenue Habib-Bourguiba, les drapeaux de la Tunisie en main, pour fêter avec la championne tunisienne ses performances sportives inédites non seulement par rapport à notre pays, mais aussi pour toute la région arabe et africaine.

Ons Jabeur a pou objectif la première place au classement WTA

Emue, Ons Jabeur a exprimé sa grande joie d’être respectée et aimée autant par les Tunisiens, et a évoqué sa grande fierté d’être Tunisienne et d’avoir l’opportunité de représenter ce pays lors de rendez-vous sportifs de très haut niveau et suivis par le monde entier.

Le dernier en date a évidemment été Wimbeldon, le tournoi londonien historique, qui a scotché une bonne partie du peuple tunisien devant ses écrans – notamment le jour de la finale qui a coïncidé avec l’Aïd – et lors duquel l’originaire de Ksar Helal a failli remporter son premier grand Chelem.

Elle a, en effet, fini deuxième, à un petit set du sacre en s’inclinant en finale, après un parcours héroïque, contre l’excellente joueuse kazakhe Elena Rybakina.

D’ailleurs, Ons Jabeur n’est pas venue les mains vides pour rencontrer ses fans, ce vendredi. Elle s’est présentée avec le trophée qu’elle a obtenue à Londres.

La sportive a, par ailleurs, remercié Tunisie Télécom pour avoir cru en elle et pour le soutien qu’il lui accorde depuis deux ans.

Elle a, d’autre part, réaffirmé son objectif d’atteindre le plus haut sommet du tennis mondial, dont elle n’est qu’à un pas, avec un titre de Grannd Chelem, notamment celui que préfère les Tunisiens, Roland Garros, et aussi la première position au classement WTA.

«Croyez en vous-mêmes quel que soit votre objectif», Ons Jabeur

Elle a, dans le même contexte, appelé ses fans à croire toujours en eux-mêmes dans l’optique de réaliser leurs objectifs, quels qu’ils soient.

Pour la suite de la saison, Jabeur a souligné l’importance de la tournée américaine qui s’en vient, et qui va la préparer au dernier tournoi de Grand Chelem de l’année, à savoir l’US Open, dont le coup d’envoi sera donné le 29 août prochain.

De son côté, Lassaâd Ben Dhiab, président-directeur général de Tunisie Télécom, a remis à la championne tunisienne de 27 ans le Livre d’or signé par de nombreux fans présents à la cérémonie.

«Comme tous les Tunisiens, nous sommes très fiers de notre championne Ons, avec laquelle nous partageons les valeurs de la persévérance et de l’excellence portées par le sport de haut niveau. Grace à son labeur, Ons Jabeur a élevé haut notre étendard tunisien au-delà des frontières, elle est devenue un modèle de réussite auprès de la jeunesse tunisienne, une idole. Bravo chère Ons !», a-t-il déclaré à cette occasion.

deux ans de partenariat entre Tunisie Télécom et la championne tunisienne

Hela Goucha, directrice exécutive communication commerciale et corporate chez Tunisie Télécom, a elle aussi rendu hommage à Ons Jabeur, notamment el l’appelant «ministre tunisienne de la joie» et en mettant l’accent sur les sacrifices réalisés par la tenniswoman pour franchir les divers paliers liés à son domaine, l’un après l’autre.

«Tunisie Telecom est fière de contribuer à l’organisation de cette cérémonie et de permettre à la championne tunisienne de se rapprocher de son public», a-t-elle encore lancé lors de son allocution.