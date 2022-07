En Tunisie, 900.000 pains jetés par jour : Le ministère du Commerce lance un spot de sensibilisation contre le gaspillage (Vidéo)

Le ministère du Commerce a lancé un spot de sensibilisation contre le gaspillage alimentaire, sachant que 900.000 pains sont jetés par jour, en Tunisie.

Dans la vidéo élaborée par le ministère du Commerce en collaboration avec l’Institut national de la consommation et publiée sur internet depuis le 17 juillet 2022, les Tunisiens sont appelés à n’acheter que la quantité de pains dont ils ont besoin.

On y présente aussi des astuces anti-gaspillage, en proposant un recyclage culinaire : d’abord le congeler pour pouvoir le réutiliser, en faire de la chapelure maison, l’ajouter à la recette du tajine, ou encore utiliser le pain pour la salade blankit.



Le gaspillage annuel représente 320 millions de pains jetés chaque année, dont la moitié est utilisée dans les aliments pour bétail, et cela coûte au pays environ 900 millions de dinars par an en subventions, dont des dizaines de millions en gaspillage : «Avec cet argent on pourrait construire des hôpitaux, des routes ou des écoles pour nos enfants…. Un pain jeté représente une grande perte…» indique encore le spot.

