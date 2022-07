La Tunisie va se doter d’un guide du tourisme alternatif

A travers son projet dédié à la «Promotion du tourisme durable en Tunisie», l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ) va lancer un catalogue des produits et expériences touristiques alternatifs en Tunisie.

La GIZ a annoncé l’ouverture d’un appel à candidatures, du 22 juillet au 5 août 2022, afin de sélectionner 70 prestataires de services touristiques dans toute la Tunisie, a indiqué vendredi 22 juillet l’agence dans un communiqué.

Les prestataires de services visés par cet appel à candidatures doivent exercer une activité formelle, insiste l’agence de coopération allemande, ajoutant que les produits touristiques alternatifs peuvent être des expériences culturelles, culinaires, sportives, etc.

Ce catalogue est destiné à aider les agences de voyages tunisiennes à moderniser les circuits qu’elles proposent en introduisant de nouvelles activités et en nouant des partenariats avec des prestataires de services du secteur.

Il se veut également un outil de promotion pour rendre visible l’offre alternative tunisienne lors des manifestations touristiques nationales et internationales auprès des voyagistes étrangers, précise la GIZ.

Il permettra ainsi une meilleure visibilité de l’offre touristique alternative en Tunisie.

Ce catalogue sera disponible en version électronique sur le site de la Fédération tunisienne des agences de voyages (FTAV) ainsi que sur une plateforme spécialement dédiée aux agences de voyages.

Le projet de «Promotion du tourisme durable en Tunisie» est mis en œuvre par la GIZ en partenariat avec le ministère tunisien du Tourisme et de l’Artisanat. Il est financé par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et l’Union européenne (UE) dans le cadre de le programme Tounes Wijhetouna (Tunisie – notre destination).

Le projet vise à diversifier et à renforcer la qualité de l’offre touristique tunisienne. L’accent est mis sur les produits touristiques culturels et de nature dans des régions sélectionnées. Ainsi, le secteur contribue à une un renforcement durable de l’économie et une amélioration du marché du travail tunisien.

D’après Tap.