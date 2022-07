Tribunal de Jendouba : Les raisons de l’arrestation de Salah Mejri

Le porte-parole officiel du Tribunal de première Instance de Jendouba, Yousri soltani, a présenté, ce mardi 26 juillet 2022, les détails et les circonstances de l’arrestation du basketteur vedette de l’équipe nationale, Salah Mejri, qui a eu lieu la semaine dernière.

Dans une déclaration accordée à Shems FM, il a indiqué que la police a reçu une notification de certains citoyens concernant une voiture qui roule à une vitesse excessive à Jendouba, ce qui représentait un danger pour les usagers de la route.

Et d’ajouter qu’une patrouille sécuritaire a demandé au conducteur (qui s’est avéré Salah Mejri) de s’arrêter, mais que ce dernier ne s’y est pas conformé.

Par la suite, en coordination avec une autre patrouille de sécurité, la voiture a été arrêtée, et lorsqu’on a demandé au conducteur de fournir ses papiers et ceux de la voiture , «il a délibérément attaqué les agents de sécurité et est entré dans un état de délire», selon le porte-parole du Tribunal de Jendouba.

Mejri a également refusé d’accompagner les policiers au poste de la police, poursuit Yousri Soltani, précisant qu’un mandat de recherche a été, par conséquent, émis à son encontre et qu’il a été arrêté le lendemain.

L’athlète comparaîtra devant la justice ce mercredi.

C. B. Y.