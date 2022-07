CBC News va lancer une chaîne en continu avec Andrew Chang

CBC News va lancer à l’automne une chaîne gratuite en continu, dont l’émission phare sera une émission d’information quotidienne dirigée par Andrew Chang, de The National, vient d’annoncer le radiodiffuseur. La chaîne sera alimentée par la publicité et disponible en streaming 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Selon un communiqué de presse publié par la chaîne, Chang va prendre du recul concernant The National en août, et du lundi au jeudi, la co-présentatrice Adrienne Arsenault va reprendre les fonctions d’animatrice sous le titre de chef correspondant de CBC News..

Que diffusera la nouvelle chaîne CBC ?

Brodie Fenlon, rédacteur en chef de CBC News, informe que la chaîne va diffuser le top journalisme de CBC, afin de toucher un public plus jeune qui a migré vers le streaming. Alors un bon VPN pour le streaming va facilement permettre de la regarder à tout moment.

«Cela comprendra des choses comme The National et d’autres programmes originaux comme The fifth statee et Market», a-t-il précisé. Et d’ajouter : «Elle va diffuser les agrégées histoires qui apparaissent à travers le pays et qui sont regroupés en quelques thèmes, et comprendra également des programmes originaux.»

Caractéristiques de la nouvelle chaîne CBC

Adrienne Arsenault, de The National, prendra la relève de l’animatrice du lundi au jeudi sous un nouveau titre de correspondante en chef pour CBC News. M. Fenlon informe que la chaîne va différer de CBC News Network et qu’elle va se concentrer sur le contenu à durée longue et les histoires à plus longue durée de vie.

«Une partie de cette stratégie de streaming a en fait commencé il y a plus d’un an. Exactement au moment où nous avons remarqué que plusieurs personnes regardaient The National le soir sur leur télévision connectée, et qu’ils le regardaient en streaming plutôt que par le câble traditionnel», a ajouté Adrienne Arsenault.

Ian Hanomansing est le nouvel animateur permanent de Cross Country Record. Il va continuer d’animer The National tout les vendredi et les dimanche. La nouvelle survient une semaine après que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ait renouvelé le contrat de licence de CBC pour cinq années supplémentaires.

Qui est Andrew Chang ?

Andrew Chang anime The National, aux côtés d’Adrienne Arsenault, à Toronto. Il a été l’animateur de l’émission CBC Vancouver News at 6, qui a remporté un prix de l’écran canadien. Il a également occupé le fauteuil d’animateur pour d’autres émissions du réseau, comme The Current et CBC News Now sur CBC Radio One.

Le succès d’Andrew Chang

Avant de s’installer à Vancouver, Andrew Chang a passé une décennie fructueuse à CBC Montréal, plus récemment en tant que co-présentateur du téléjournal de début de soirée de CBC Montréal. Il a couvert un certain nombre de moments mémorables de l’histoire de Montréal, comme la soirée spéciale des élections fédérales de 2011, qui a vu la montée sans précédent du NPD dans la province et l’effondrement du Bloc Québécois qui en a résulté; la tentative d’assassinat de Pauline Marois le soir des élections de 2012; et il a également été le premier, parmi les réseaux de télévision anglophones locaux, à raconter aux Montréalais l’assassinat du parrain de la mafia Niccolo Rizzuto Senior.

La carrière d’Andrew Chang

Auparavant, il était l’un des principaux reporters de la CBC et couvrait les nouvelles de dernière minute, tant au niveau local qu’au niveau du réseau : de la fusillade du collège Dawson à l’effondrement du viaduc de la Concorde à Laval, en passant par un séjour d’un mois dans le bus de campagne du Parti québécois lors des élections provinciales de 2008.

Pendant cette période, Andrew a également travaillé comme vidéo-journaliste : il a interviewé divers responsables de l’information, écrit et fait des reportages, tourné et monté des vidéos. Avec une caméra à l’épaule, il a passé des années à produire des reportages et des longs métrages.

En 2014, 2016, 2020 et 2022, Chang était membre de l’équipe de diffusion de CBC pour les Jeux olympiques.