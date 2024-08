Tennis : Ons Jabeur tarde à retrouver la forme

Pour la championne tunisienne de tennis Ons Jabeur, les tournois se suivent et se ressemblent. Elle dépasse désormais rarement les quarts de finales si elle n’est pas écartée de la compétition dès le premier ou le second tour. Baisse de forme, mauvaise concentration ou séquelles d’une blessure non encore guérie ? Il y a sans doute un peu de tout cela à la fois.

Les défaites qu’elle aligne désormais ont valu à Ons Jabeur de reculer à la 16e place du classement WTA, dont elle avait occupé il y a quelque temps le 2e place.

Celle que ses compatriotes appellent «ministre du bonheur» aura 30 ans le 28 août courant. Elle a encore quelques années de tennis devant elle, mais elle n’affiche plus la même détermination, la même rigueur et la même concentration dans le jeu qu’il y a deux ou trois ans et qui lui ont permis d’atteindre trois finales en Grand Chelem à Wimbledon (2022, 2023) et l’US Open (2022), perdues face à des adversaires pourtant à sa portée.

Mercredi 7 août, Ons Jabeur a quitté le tournoi de Toronto dès le premier tour en se faisant battre par Naomi Osaka, ex-reine du tennis mondial qui occupe aujourd’hui la 95e place WTA. Gênée par des douleurs à l’épaule, elle n’a pas fait le poids face à son adversaire japonaise en s’inclinant en deux sets (3-6) et (1-6).

Espérons qu’elle fera mieux, la semaine prochaine, aux Masters de Cincinnati avant de prendre part à l’US Open à partir du 26 août.

I. B.