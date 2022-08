Tunisie : le transport du phosphate à l’arrêt au niveau de Meknassi

Des travailleurs de la mine de phosphate de Meknassi (Sidi Bouzid, centre de la Tunisie) ont fermé, aujourd’hui, lundi 1er août 2022, la ligne ferroviaire n° 13 reliant les gouvernorats de Gafsa et Sfax, devant les trains de voyageurs et de transport de phosphate.

Cette ligne, qui avait déjà été fermée à plusieurs reprises par les travailleurs, assure le transport du phosphate vers Skhira, à Sfax, et la Société tuniso-indienne d’engrais (Tifert). Elle permet également d’acheminer les matières premières et industrialisées vers et depuis l’usine du Groupe chimique tunisien (GCT) à Mdhilla, dans le gouvernorat de Gafsa.

Les travailleurs ont décidé de fermer ultérieurement la route nationale n° 14 reliant les mêmes gouvernorats, comme un geste d’escalade pour exiger la régularisation de leur situation professionnelle, loin des séances de négociations et des fausses promesses, précisent-ils dans un communiqué publié à cet effet aujourd’hui.

Ce mouvement de protestation a été imposé par la politique de procrastination adoptée par le ministère de l’Énergie et des Mines concernant la situation des travailleurs de la mine de phosphate de Meknassi, employant 165 personnes, qui sont contraints au chômage depuis 14 mois, ont-ils expliqué dans leur communiqué.

Inutile de préciser que ces fermetures fréquentes de cette ligne ferroviaire cause d’énormes pertes pour la Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG), les usines de transformation du phosphate du Groupe chimique tunisien et de Tifert, ainsi que la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT).

I. B.