Tunisie : La Chambre nationale du prêt-à-porter note une augmentation des prix

Le président de la Chambre nationale du commerce, des tissus et du prêt-à-porter , Mohsen Ben Sassi, a noté, ce mercredi 3 août 2022, une augmentation des prix des vêtements, entre 7 et 8%, en raison de la hausse des prix des matières premières et de plusieurs autres facteurs, dont l’augmentation des droits de douane de 30 à 50%.

Ben Sassi s’est, par ailleurs, réjoui du fait que la Tunisie a retrouvé un rythme commercial satisfaisant avec l’Europe dans le secteur du textile, après la stagnation et le déclin qui se sont produits ces dernières années.

Dans le même contexte, il a souligné une augmentation de plus de 27% du niveau des exportations, ajoutant que les demandes en provenance de l’Europe sont «très bonnes».

Le syndicaliste a, sur un autre plan, évoqué ce qu’il a considéré comme «le grand problème» lié à la production dans le secteur, à savoir le manque de compétence de la main-d’œuvre, appelant l’État à y prêter attention.

