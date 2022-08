Abdallah Rabhi : «Si la politique actuelle est poursuivie, la pénurie d’eau en Tunisie s’aggravera»

Selon l’ingénieur agronome Abdallah Rabhi, il y a trois scénarios possibles pour gérer le problème de la pénurie d’eau en Tunisie. L’un d’entre eux est de ne rien changer, et dans ce cas, il faut s’attendre, selon lui, à ce que la situation s’aggrave.

Dans une déclaration accordée, ce jeudi 4 août 2022, à Shems FM, l’ancien secrétaire d’État chargé des Ressources hydrauliques et de la Pêche a estimé que les réserves d’eau existantes en Tunisie permettent de surmonter l’été, bien que difficilement, exprimant son espoir que l’automne prochain sera pluvieux.

Il a, par ailleurs, souligné la nécessité de finaliser les projets prévus et de créer des ouragans et des chutes d’eau.

Voici les 3 scénarios qu’il prévoit :

Scénario 1 : Si la même politique actuelle est poursuivie, un manque de 2 milliards de mètres cubes d’eau sera enregistrée, et si les réparations nécessaires sont faites, la réserve d’eau sera suffisante.

Scénario 2 : La nécessité de mener à bien les projets, de préserver les ressources en eau et d’effectuer les réparations nécessaires et opportunes à chaque défaut qui se produit, avec une recommandation de développer une étude de la stratégie de l’eau sur le long terme, à l’horizon 2050, et un suivi continu à la question.

Scénario 3 : Réformer le code de l’eau, réviser la législation et s’appuyer sur la sensibilisation citoyenne.

C. B. Y.