Tunisie : I Watch dépose une nouvelle plainte contre l’Isie

L’organisation I Watch vient d’annoncer, ce jeudi 4 août 2022, avoir saisi la justice contre l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie).

I Watch précise dans un communiqué que la plainte a été déposée «sur la base de données dont elle dispose dans le cadre de son rôle dans la lutte contre la corruption», et ce, contre l’Isie en la personne de son représentant légal et quatre de ses membres, citant Farouk Bouasker, Maher Jdidi, Mahmoud El-Ouaer et Mohamed Naoufel Frikha.

L’organisation, qui avait déjà saisi la justice en juillet dernier contre le chef de l’Etat et l’Isie dans le cadre du référendum, évoque cette fois-ci une plainte déposée pour «destruction de documents originaux, modification du contenu de documents informatifs ou électronique ayant porté atteinte à autrui, et fraude par un fonctionnaire lors de l’exercice de ses fonctions».

Notons que l’organisation avait aussi déposé un recours auprès du tribunal administratif de Tunis au nom d’une personne physique ayant participé à la campagne référendaire, pour contester les résultats du référendum, en affirmant détenir les preuves pointant le mauvais déroulement de celui-ci.

I Watch avait également réclamé, le 27 juillet, le recomptage des votes par une commission indépendante, et sans la participation de l’Isie…

Y. N.