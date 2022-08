Tunisie : Report de l’examen d’une affaire au 22 septembre, Rached Khiari toujours en détention

L’avocat de Rached Khiari, Me Mokhtar Jemaï annoncé ce vendredi 5 août 2022, que son client à été maintenu en liberté dans une affaire de diffamation, dont l’examen a été reporté au 22 septembre. L’ancien député Al-Karama demeure cependant en détention, dans le cadre de trois autres affaires.

La chambre correctionnelle près le Tribunal de 1ère instance de Tunis a examiné l’une des quatre affaires visant Rached Khiari, relative à une plainte déposée, en avril 2021, par un avocat pour diffamation et atteinte à autrui via les réseaux sociaux, suite à la publication de posts sur Facebook par l’ancien député et visant le chef de l’Etat, a précisé l’avocat.

Rached Khiari est poursuivi dans trois autres affaires, et selon Me Jemaï, «elles seront examinées dans les heures qui suivent».

Y. N.