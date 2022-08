La Cour pénale internationale condamne l’ingérence américaine dans les affaires intérieures de la Tunisie

Le conseil scientifique, consultatif et judiciaire de la Cour pénale internationale (CPI) a condamné, dans sa session tenue le lundi matin 8 août 2022, les propos du secrétaire d’État américain, Anthony J. Blinken, et du futur ambassadeur américain en Tunisie, Joey R. Hood, qui touchent, selon le conseil, à la souveraineté nationale de la Tunisie et qui remet en cause sa voie démocratique.

Le conseil, auquel ont participé des représentants de la cour de diverses nationalités, a exprimé son rejet absolu de l’ingérence dans les affaires intérieures du pays et de la violation de sa souveraineté nationale, ce qui constitue une violation manifeste des accords internationaux et des relations diplomatiques mentionnés dans les accords internationaux et les lois.

Rappelons que Joey Hood avait dit, devant le Congrès américain, qu’il mettrait la Tunisie sur la voie de la stabilité, appelant les autorités de son pays à user de tous les moyens de pression pour le retour à la voie de la démocratie. Il a également affirmé qu’il veillera à ce que les prochaines élections tunisiennes soient inclusives et transparentes, appelant à la coopération avec l’armée pour garantir et consolider les droits de l’homme.