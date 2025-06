Décès du journaliste Walid Tlili | Une voix emblématique s’éteint

La Radio nationale tunisienne a annoncé avec tristesse, le décès du journaliste Walid Tlili survenu ce mardi 24 juin 2025.

Walid Tlili a présenté de nombreuses émissions sur les ondes de la Radio tunisienne, parmi lesquelles on compte « Azef Ellil », « Rahma Lil alamin », « Ramadhane Mel’u Kouloubina ».…

Le Syndicat national des journalistes tunisiens a également présenté ses condoléances à la famille de notre regretté confrère, dont la disparition laisse un vide immense dans le paysage médiatique tunisien.

Walid Tlili a commencé son parcours de journaliste dans la presse écrite, et a notamment collaboré avec les journaux El Akhbar, El Ayam et Ettarik El Jadid… « mais c’est toutefois sa voix, à la fois puissante et chaleureuse, qui a durablement imprimé sa marque dans le cœur des auditeurs », indique le SNJT

De nombreux journalistes ont exprimé leur douleur suite au décès de Walid Tlili, en rappelant son talent et sa passion pour profession et en déplorant le départ d’un homme, humble, altruiste et toujours courtois.

En cette douloureuse circonstance, l’équipe de Kapitalis présente ses condoléances les plus attristées à la famille et aux proches de Walid Tlili.

Y. N.