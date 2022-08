Tunisie-Sonede : Perturbations et coupures de la distribution de l’eau potable dans 4 gouvernorats

La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede) a annoncé des perturbations et des coupures de la distribution de l’eau potable dès ce mercredi 10 août 2022 et qui se poursuivront jusqu’à vendredi prochain, et ce, dans plusieurs zones des gouvernorats de Sousse, Monastir, Mahdia et Sfax.

Dans un communiqué, la Sonede indique que ces perturbations sont causées par des travaux entamés suite à une panne enregistrée sur un canal de la Société d’Exploitation du Canal et des Adductions des Eaux du Nord (SECADENORD), situé au niveau de la région de Aïn Battoum relevant de la délégation d’El-Nadhour.

Les travaux menés par la SECADENORD se poursuivront jeudi et vendredi, et l’approvisionnement en eau potable reprendra, normalement, à partir de samedi 13 août, ajoute la Sonede, qui n’a pas précisé les zones exactes concernées par ces perturbations touchant 4 gouvernorats

Y. N.