Tunisie : la CTAF publie son rapport d’activité pour 2021

Le nombre de demandes de coopération nationale reçues par la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) a augmenté de 108%, à 507 en 2021 contre 243 en 2020, précise la commission dans son rapport d’activité pour l’exercice 2021.

Cette augmentation s’explique par le nombre plus élevé d’enquêtes financières parallèles menées par les autorités judiciaires et répressives (autorités administratives de contrôle et de surveillance), ajoute le rapport, en rappelant qu’en vertu de la loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2019-9 du 23 janvier 2019, ainsi que des normes internationales, la CTAF a coordonné avec les différentes autorités nationales qui ont fourni des informations utiles pour le traitement des demandes reçues dans le cadre de la coopération nationale et internationale.

Le nombre de demandes d’informations émises par la CTAF dans le cadre de ses activités est passé de 3 427 en 2020 à 2 924 en 2021.

Selon la même source, cette baisse pourrait s’expliquer par l’accès direct aux bases de données des différentes administrations ainsi que l’utilisation de la plateforme Hannibal, dédiée à la surveillance et au contrôle des flux physiques de billets de banque étrangers, à travers le territoire tunisien.

En 2021, la CTAF a signé quatre protocoles d’accord de coopération et d’échange d’informations avec le Conseil du marché financier (CMF), le Comité général des assurances (CGA), l’Autorité de contrôle de la microfinance (ACM).

D’après Tap.