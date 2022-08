Tunisie : formation d’experts en quantification de l’empreinte carbone

Un projet pilote de «formation d’experts accompagnateurs pour la quantification de l’empreinte carbone» a été lancé le 4 août courant par le Centre international des technologies de l’environnement de Tunis (Citet), en collaboration avec l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ).

Il s’agit d’un projet pilote qui propose une formation théorique et un coaching pratique personnalisé d’experts accompagnateurs par l’assistance technique d’un groupe de 15 entreprises opérant dans l’industrie automobile pour la quantification de l’empreinte carbone de leurs produits.

Un appel à candidatures pour participer à ce programme de formation a été lancé. La formation comprend quatre modules et sera dispensée en deux phases sur 15 mois à partir de la semaine 3 de septembre prochain.

L’industrie automobile tunisienne, avec environ 300 opérateurs locaux et internationaux, manque de données relatives à ses activités et parties prenantes ainsi qu’à l’empreinte carbone, selon la Tunisian Automotive Association (TAA).

Un référentiel national de l’industrie automobile tunisienne a été lancé en 2020 par le TAA, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd), l’Union Européenne, le ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines et l’Institut national de la statistique en partenariat avec le bureau de recherche Ernest & Young. Il est conçu pour donner une meilleure visibilité au secteur et faire la lumière sur l’empreinte carbone peu connue, a déclaré Ernest & Young.

D’après Tap.