Agriculture : renforcement de la lutte contre la chenille légionnaire au Maghreb

Une formation de formateurs sur la lutte biologique, l’élevage des ennemis naturels et les méthodes alternatives contre la chenille légionnaire d’automne (CLA) a été organisée du 9 au 11 août 2022 par la FAO en Tunisie.

Cette formation a permis aux participants des cinq pays du Maghreb – les coordinateurs et consultants nationaux – d’acquérir des connaissances sur la bio écologie de la chenille légionnaire et sur les méthodes alternatives de lutte, les techniques de surveillance pour empêcher son entrée dans les pays du Maghreb.

Au programme, une visite de terrain afin d’outiller les participants sur les méthodes pratiques d’élevage des ennemis naturels utilisés dans la gestion intégrée contre la chenille légionnaire d’automne.

La FAO en Afrique du Nord fournit une assistance technique aux pays afin de renforcer les capacités et expertise des pays du Maghreb dans la gestion et la prévention de ce ravageur qui est présent en Mauritanie depuis février 2020.

Contrer la menace d’invasion du ravageur

Cet appui technique permettra de contrer la menace d’invasion de ce ravageur en raison de la nature transfrontalière de sa propagation et ce à travers des interventions et actions de sensibilisation, de surveillance et de lutte pour la Mauritanie, et des actions de préparation et de lutte préventive en Algérie, en Libye, au Maroc et en Tunisie.

A l’heure actuelle, la présence de CLA en Mauritanie a déjà affecté la production vivrière et la sécurité alimentaire du pays à travers sa propagation dans les six wilayas où la moyenne annuelle de la superficie de production est estimée pour la période 2015-2020 à 18 887 ha de maïs et 170 717 ha de sorgho, qui sont déjà partiellement infestés par la légionnaire d’automne.

En outre, la présence de CLA dans les autres pays voisins de la région du Maghreb est une grave préoccupation pour la région car la proximité est un risque probable de propagation du ravageur, pouvant entraîner d’énormes pertes financières et nécessite davantage de mesures importantes de contrôle.

Préserver la production céréalière

La FAO a lancé une action mondiale de trois ans pour le contrôle de la chenille légionnaire. Cette action mondiale consiste à répondre à toute urgence de propagation rapide de la chenille légionnaire d’automne dans le monde grâce à des mesures coordonnées visant à renforcer la prévention et à initier des capacités durables de lutte aux niveaux mondial, régional et national.

L’atelier de formation qui a eu lieu en Tunisie répond à cette mise en œuvre du programme global.

Les participants pourront assurer la surveillance requise et les échanges de connaissances et d’expériences pour les pays du Maghreb et préserver la production céréalière de ces pays.

Communiqué.